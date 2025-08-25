戦士したウクライナ兵を追悼する壁を訪れる人々＝２３日、キーウ/Sean Kilpatrick/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２４日、世界の指導者らとともにウクライナへの支援を示すメッセージを送った。この日はウクライナがソ連の支配からの解放を宣言した３４回目の独立記念日にあたる。

トランプ氏は、書簡でその勇気を称賛するとともに、米国は独立国家としてのウクライナの未来を信じていると述べた。

ウクライナのゼレンスキー大統領はこの書簡をＸ（旧ツイッター）で共有し、「我々は負けない」という自身のメッセージを伝えた。

ウクライナとロシアは互いに攻撃を続けている。ロシア当局は２４日、クルスク原子力発電所付近でウクライナの無人航空機（ＵＡＶ）が撃墜されたことで火災が発生し、発電所内の変圧器が損傷したと発表した。

ウクライナ当局はロシアの主張についてコメントしていない。

和平交渉の機運が行き詰まり、ロシアのプーチン大統領が戦闘を続ける意向を示す中、中国の習近平（シーチンピン）国家主席や英国のチャールズ国王、ローマ教皇レオ１４世などもこの日を記念するメッセージを発表した。

カナダのカーニー首相は、ウクライナを初めて公式訪問し、Ｘで同国への揺るぎない支援を強調した。

米国のケロッグ・ウクライナ担当特使も２４日のウクライナ独立記念日を祝う式典に出席した。

トランプ氏は今回のメッセージを表明する数日前に、プーチン氏に「数週間」の猶予を与える意向を表明した。戦争終結を目指してゼレンスキー氏との会談を促した後、ロシア側に対する潜在的な制裁措置の期限をさらに延長した形だ。

トランプ氏は書簡の中で、「ウクライナ国民は不屈の精神を持ち、皆さんの勇気は多くの人々を鼓舞している。この重要な日を迎え、米国は皆さんの戦いを尊重し、犠牲をしのび、独立国家としての未来を信じている」と記した。

「今こそ、無意味な殺りくに終止符を打つ時だ。米国は、殺りくを終わらせ、ウクライナの主権と尊厳を守る、恒久的・永続的な平和につながる交渉による解決を支持する」（トランプ氏）

ゼレンスキー氏はトランプ氏のメッセージに謝意を示し、ウクライナ国民に向けた演説では１００年後も同国は独立記念日を祝うだろうと明言した。

ゼレンスキー氏はまた、ウクライナ和平計画の進展に向け最近行われたトランプ氏や欧州各国首脳との協議に言及し、「ウクライナはまだ完全に勝利したわけではないが、決して敗北することはない。ウクライナは独立を確保した。ウクライナは被害者ではなく、戦士だ。ウクライナは懇願するのではなく、提供する。同盟とパートナーシップだ」と述べた。