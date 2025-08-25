広瀬アリス、染谷将太ら 映画『新解釈・幕末伝』豪華キャスト12名が一斉解禁！予告映像＆相関図も公開

“みんなが知っているようで知らない幕末”を、福田雄一監督が“福田流の解釈”で実写映画化する、2025年12月19日（金）公開の映画『新解釈・幕末伝』。

ムロツヨシ（坂本龍馬 役）×佐藤二朗（西郷隆盛 役）のW主演で、さらに山田孝之が桂小五郎役で出演することも発表され、公開前から話題の作品となっていますが、このほど、追加キャスト12名が一斉解禁されました。

福田監督作品の精鋭に加え、福田監督作品初参戦となり新風を巻き起こす個性豊かなキャスト陣も。

新キャスト12名

おりょう（坂本龍馬の妻 ） : 広瀬アリス

勝海舟 : 渡部篤郎

岡田以蔵 : 岩田剛典

大久保利通 : 矢本悠馬

土方歳三 : 松山ケンイチ

近藤勇 : 小手伸也

沖田総司 : 倉悠貴

三吉慎蔵 : 染谷将太

後藤象二郎 : 賀来賢人

吉田松陰 : 高橋克実

徳川慶喜 : 勝地涼

くノ一 : 山下美月

また、映画『新解釈・幕末伝』予告第一弾も解禁されています。







あらすじ

今から150年前、日本の未来を変えるため、のちに幕末のヒーローと呼ばれる男・坂本龍馬と西郷隆盛が立ち上がった。革命的な出来事が繰り返される激動の時代を経て、物語はやがて260年続いた江戸幕府の終焉と、新しい＜ニッポンの夜明け＞へとつながっていく！そこには、誰も想像し得なかった、＜戦い＞と＜友情＞の物語があった。

映画『新解釈・幕末伝』は2025年12月19日（金）全国公開されます。

