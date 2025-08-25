今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）〜8月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）〜8月31日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、しっかり予定を立てておくと上手くいくとき。仕事とプライベートのバランスを取れば、どんどんモチベーションも上がるようです。今できるものに対して全力で取り組むようにすると◎ 恋愛は、マンネリを感じやすいかも。普段行かないような場所へでかけるなど、気分を変える工夫をしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
新しい世界をひろげていけるように意識してみて。未知なものほど、知る楽しさがあるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、しっかり予定を立てておくと上手くいくとき。仕事とプライベートのバランスを取れば、どんどんモチベーションも上がるようです。今できるものに対して全力で取り組むようにすると◎ 恋愛は、マンネリを感じやすいかも。普段行かないような場所へでかけるなど、気分を変える工夫をしましょう。
新しい世界をひろげていけるように意識してみて。未知なものほど、知る楽しさがあるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/