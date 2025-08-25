Image: OKIBI JAPAN

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

出かける直前まで、どのバッグにするか決められない。そんな日こそ「Kangaroo Sling」の出番です。

必要なときだけ容量を広げられる可変式のスリングバッグだから、とりあえずこれを持って出かければ安心です！

名前からはカンガルーのように荷物を包み込むイメージが浮かびますが、一体どんなバッグなのでしょうか。プロジェクト終了も間近に迫っているということで、詳しくチェックしてみましょう。

荷物に合わせて容量を変えられる

「Kangaroo Sling」の魅力は、荷物が少ない日も多い日も、ひとつで対応できる柔軟性にあります。

バッグ中央には伸縮性のあるロープが備えられており、これを引く・緩めるだけで容量を素早く調整可能。所要時間はおよそ3秒と、外出前や出先での急な荷物追加にも慌てず対応できます。

普段はロープを締めてスリムな形を保てますが、ペットボトル、羽織り物など出先で荷物が増えたときも、ロープを緩めるだけで収納スペースを広げられます。

だから、バッグ選びで迷った朝には、とりあえず「Kangaroo Sling」を持って出かければ安心です。

整理収納しやすく、防犯機能も充実

内側の収納も充実しています。

メイン収納には9つのポケットを配置し、スマホや財布、パスポートなどをきれいに整理可能。ひと目で取り出したい荷物へアクセスできます。

背面のシークレットポケットやスキミング防止のRFIDポケットも備え、旅先や人混みでの防犯対策にも配慮。伸縮式キーリールも付いています。

さらに、キャリーオンにも対応。

細部まで使いやすさへのこだわりが行き届いています。

モジュール追加でビジネスにも対応

本体は、はっ水加工を施した900Dコーデュラ®ナイロンとYKK製止水ファスナーを採用し、軽量ながら耐久性も確保。

そのうえ、別売モジュールを組み合わせれば、用途はさらに広がります。

とくに、ビジネスシーンで使用したいときは、13インチのノートPCを入れられる「タブレットスリーブ」の追加使用が便利。これを追加するだけで一気にお仕事仕様に様変わりしますよ。

スリムにもワイドにも対応できる柔軟さと、シーンを問わないシンプルなデザイン。この絶妙なバランスが、すでに多くの支持を集めている理由かもしれません。

プロジェクトはまもなく終了となりますので、気になっている方はこの機会をお見逃しなく。

machi-ya購入限定！ 8月のmachi-yaキャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年8月31日 23:59

クーポン金額：2,500円OFF（支援金額15,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

Source: machi-ya