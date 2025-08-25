双子のお笑いコンビ「吉田たち」が東京・名古屋・大阪を巡る単独ツアー「吉田たち東名阪ツアー『たち噺』」（２９日名古屋・大須演芸場、９月２６日東京・ルミネｔｈｅよしもと、１１月１３日大阪・なんばグランド花月）へ向け、取材に応じた。

結成１６年以上の漫才師が戦う「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２５」で今年、ファイナリストとなった吉田たち。久しぶりの単独ツアーへむけても兄・ゆうへいは「初めて決勝に出させていただいて、思うような結果出なかったんですけど、次の大会あると信じて。それに向けてええネタを１本でも多く作れたらと思っています。そのネタを今のうちに単独ツアーで見ていただけたら」と思いを込めた。

ツアーの千秋楽となる１１月１３日は双子の誕生日でもある。会場となるＮＧＫも双子が生まれた１９８７年１１月に開館したため「勝手に運命を感じている」とゆうへい。弟・こうへいも「１年に１回死ぬまでＮＧＫで単独をやりたい。見に来てくださる方も同世代ぐらいの方が多いと思うので年に１回この日だけは集まって一緒に年をとっていければ」とＮＧＫでの単独ライブという形で誕生日を迎えることをかみしめた。

結成１８年。上方漫才大賞新人賞や奨励賞、上方漫才協会大賞大賞など様々な賞を受賞し、実力派漫才師の同コンビ。だが、「Ｍ―１グランプリ」との相性は悪く、２０１５年からラストイヤーの２２年まで８年連続で準々決勝止まりだった。２０年からラストイヤーまでの時期が「コンビとして一番しんどかった」（こうへい）といい、「メンタルがお互いにちぐはぐしていて、まわりにも心配をかけていた」（ゆうへい）と振り返った。

「優勝するまで卒業はできない」と双子は今も賞レースで戦う道を選んでいる。今年、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で初のファイナリストに。ずっと苦楽をともにしてきた後輩・ツートライブの優勝を目の前で見た。「次はやっぱり自分たちがトロフィーを掲げたいなっていう思いは、余計に強く感じました」とゆうへい。こうへいも「ツートライブが優勝した瞬間は『おめでとう』と思ったんですけど、後日に劇場とかで会って、『東京のテレビの仕事行ってきました』とか話を聞くんで、優勝してたらそれが僕らだったのかなと想像してしまった。今年のテーマはネタで、もちろん優勝するためにやる。でもそれだけじゃなくて、そういう番組に呼ばれた時の準備も、１年かけてしっかりしていきたい」と悔しさをにじませながら「次」への思いを明かした。

さらに、ゆうへいは現状への素直な思いを吐露する。「今の生活を抜け出したいんです。給料も１０年ぐらい変わってない。まわりと比べちゃだめですけど、やっぱり比べて、頑張らなくちゃいけないなと思っています。本当に今はただ食えてるだけ。『ノーマル』なんで。もう一つ抜けて、金持ちになりたいですね」

生涯漫才を、コンビを続けることは確定事項か。聞けば、こうへいはこう答えた。「確定…させたいですね。自分らが漫才していたいというのももちろんありますけど、今まで助けてくれた周りの人たちと、ずっと一緒にいたいっていう思いが結構でかいです」

「次」へつなげる第一歩が単独ツアーとなる。「原点回帰のような部分も入れられたらと思っています。今回は３か所ですが、いずれは北海道から沖縄まで全部回りたいと思っているので、よろしくお願いします」（こうへい）。双子コンビは今も挑戦のさなかにいる。（瀬戸 花音）