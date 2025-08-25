Ｄ・トランプ米大統領が２４日（日本時間２５日）に、史上最多サイ・ヤング賞７度のＲ・クレメンス氏の殿堂入りを求める内容の投稿をＳＮＳで行った。

ＮＹポスト紙など現地メディアによると同大統領は２３日にクレメンス氏、その息子と一緒にゴルフを楽しんだという。そこで「クレメンスは間違いなく史上最高の投手の一人で、通算３５４勝、サイ・ヤング賞７回（歴代最多）、ワールドシリーズ６度出場で２度優勝した！ 奪三振数もライアンに次ぐ歴代２位。今すぐ殿堂入りすべきだ！」などと投稿した。

通算３５４勝のクレメンス氏は実績は文句なしである一方、現役時代から筋肉増強剤使用疑惑がつきまとっていた。本人は一貫して否定。米議会や法廷でも争われたが“有罪”とはなっていない。米殿堂の全米記者協会投票では、その疑惑もあり、１３年から２２年の投票有資格期間での賛成票は最大で最終年の６５・２％にとどまり、選出ラインの７５％に届かなかった。

この時代に禁止薬物使用疑惑があるＢ・ボンズ、Ｓ・ソーサ、Ｍ・マグワイアも同様に選ばれていない。

「人々は彼が薬物を使ったと思っているが、証明されたことはない。陽性反応も出ていないし、ロジャーは最初から完全に否定している。根拠のない噂が何年も続いているが、彼が『薬物常習者』だった証拠など存在しない」と同大統領は擁護した。

クレメンス氏は自身のＸで「応援に本当に感謝しています。ＤＴ（ドナルド・トランプ）は、世の中に流れているフェイクニュースのことを誰よりもよく知っている。みんなそれぞれ思惑を持っているものだ。私は家族の未来のため、そして勝つためにこのゲーム（野球）をやってきた」と大統領のサポート表明に感謝し、潔白であると強調した。

記者投票による選出対象期間は終了しているため、殿堂に今後選出されるとすれば、時代別委員会による選考になる。