◇全米オープンテニス 第1日（2025年8月24日 ニューヨーク ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

テニスの四大大会最終戦・全米オープンが開幕し、初日は東南アジア勢の活躍が話題を集めた。

女子シングルス1回戦で世界ランキング75位のアレックス・イーラ（20＝フィリピン）が第14シードのクララ・タウソン（22＝デンマーク）に6―3、2―6、7―6で勝利。オープン化以降、フィリピン選手の四大大会初白星をマークした。最終第3セットは1―5の劣勢から5ゲームを連取。10ポイントのマッチタイブレークは13―11で制した。

試合会場のクイーンズ地区にはフィリピン人コミュニティーがあり、イーラは同胞の大声援を浴びてプレーしたが、第3セット第10ゲームではオーバーネットに見えたボレーショットがビデオ判定の末に有効と認められ、抗議したタウソンが動揺してダブルフォールト。場内から起きたブーイングにも動じることなく最後まで押し切ると、コート上に仰向けに倒れ、うれし涙を流した。ラファエル・ナダル・アカデミーで練習を積み、今年は世界ランク20以内の選手から4勝を挙げているイーラは「初の偉業を成し遂げることができて本当に光栄です。母国を代表することに大きな誇りを感じています」と喜んだ。

同じ女子シングルス1回戦では世界ランク129位のジャニス・チェン（23＝インドネシア）が第24シードのベロニカ・クデルメトバ（28＝ロシア出身）を6―4、4―6、6―4で破り、インドネシア勢として四大大会22年ぶりの勝利を挙げた。チェンは「母国のためにこのような活躍ができることを誇りに思います。私の姿を見て、もっと多くの若い選手がテニスをして、自分もこの舞台に立てると信じてくれるようになればうれしい」と誇らしげ。イーラは「東南アジアのテニスの発展を目の当たりにして本当にうれしい。（チェンとは）長い付き合いなので彼女の活躍もうれしい」と称えた。