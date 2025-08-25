長野県諏訪市は、中央道の諏訪湖スマートインターチェンジ（ＩＣ）が開通し、今後、諏訪湖畔の道路に屋外広告が乱立するのを防ぐため、条例を強化する方針を決めた。

具体的には、岡谷市境から諏訪湖ヨットハーバー交差点までの湖周線（約３キロ）外側の幅５０メートルを、従来の「許可地域」から「禁止地域」に変更し、来年４月１日に施行する。

諏訪市は屋外広告物の設置について、条例で禁止地域と許可地域を定めている。禁止地域では、公益上必要と認められるものや、自己の事業所などに表示する１０平方メートル以下の自己用広告物などの例外を除いて原則、広告物を設置できない。

これに対して許可地域では、自己用以外の屋外広告物であっても、市長の許可を得て設置できる。また、自己の事業所で１５平方メートル以下の自己用広告物を設置する場合は許可も不要だ。具体的な対象地域は施行規則の別表に定められている。

現在許可地域の諏訪湖畔地区には、原田泰治美術館や市の健康施設「すわっこランド」などが点在し、今のところ落ち着いた景観が保たれている。しかし、今後、同ＩＣ利用の観光客をターゲットにした広告物が増える可能性があることから、施行規則を改め、禁止地域にすることにした。

ただ、来年３月３１日までは現施行規則が適用されるため、駆け込み的に屋外広告物を設置する動きも想定される。この場合、排除することはできないという。