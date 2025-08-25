元HKT48田中美久、へその緒エピソード披露「どう保管してる？」 千鳥・大悟も思い出告白
元HKT48でグラビアアイドル・俳優の田中美久（23）が、22日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
“へその緒”を他の人はどのように保管しているのか気になるという田中。小学生の頃、部屋の掃除をしていたら知らずに自分の“へその緒”を捨ててしまったという。スタジオのゲスト達は「実家にあるからほとんど見たことがない」という中、MCの千鳥・大悟は「結構見てた。開けたり触ったりしてはいけないもの感がした」と、定期的に姉とこっそり見ていたと告白。
ツートライブ・たかのりは“へその緒”に関する知識を披露し、ゲスト達から「へその緒に詳しいな」「へその緒に対してめっちゃ熱いな」とツッコまれ、スタジオは大いに盛り上がった。
