ASUS JAPAN株式会社は、ロープロファイルに対応したビデオカード「ASUS GeForce RTX 5060 LP BRK 8GB GDDR7 OC Edition」を8月22日（金）に発売した。

GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載。小型PCでも利用できるロープロファイル設計ながら、3連ファンを搭載する。ファンのハウジング部は、ホコリが入りにくいIP5X防じん仕様。

軸受には耐久性の高いデュアルボールファンベアリングを採用。スリーブベアリング設計と比べ、最大2倍の寿命があるという。

オーバークロック、電圧調整、ファン回転数制御などが行える専用ユーティリティ「GPU Tweak III」や、 AI画像生成アプリ「Muse Tree」が利用可能。

さらに、Adobe Creative Cloudの1カ月無料メンバーシップが付属する。

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 接続バス：PCI Express 5.0 x16 CUDAコア数：3,480 搭載メモリ：8GB GDDR7 AIパフォーマンス：627 AI TOPS エンジンクロック：2,580MHz（OC mode）、2,550MHz（Default mode/Boost Clock） OpenGL対応：OpenGL 4.6 出力端子：HDMI 2.1×2、DisplayPort 2.1a×1 最大同時出力数：3（HDCP 2.3） 占有スロット数：2 推奨電源容量：550W 補助電源コネクター：8pin×1 外形寸法：175.8×69×38mm 重量：0.361kg