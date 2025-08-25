ＴＯＴＯ大幅高、今秋から米ジョージア州新工場棟で衛生陶器の生産開始へ

ＴＯＴＯ<5332.T>が大幅高となっている。同社は２２日、グループのＴＯＴＯ Ｕ．Ｓ．Ａが今秋から新工場棟で衛生陶器の生産を開始すると発表。これによる業績への寄与などが期待されているようだ。



ＴＯＴＯ Ｕ．Ｓ．Ａ．は、米州市場における戦略商品であるワンピース便器（便器とタンクが一体となった形状の腰掛便器）の供給体制を強化することを目的に、２３年６月からジョージア州モロー市にある既存工場敷地内で新たな工場棟を建設していた。新工場棟が稼働することで米州での衛生陶器の生産能力は従来比５０％増となり、モロー・レイクウッド・メキシコの３つ生産拠点合わせて年間約１００万ピース（衛生陶器を数える単位）の生産体制構築を見込んでいる。



出所：MINKABU PRESS