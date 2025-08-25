BOTANISTから新ライン『SANTAL』発売。濃香パロサントの香りで“心浸美容”を提唱
I−neが展開する、累計2億個突破*のボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST（ボタニスト）】は8月26日、新ライン「BOTANIST SANTAL（サンタル）」からシャンプー・トリートメント・ヘアオイルを公式オンラインストア・各ECモールにて発売。9月1日より、全国のドラッグストア・バラエティショップ （一部店舗除く） にて順次発売します。
嗅げば嗅ぐほどクセになる、濃香パロサントの香りで「心浸美容**」を提唱。濃香オイルと熱ケアトリートメント成分***が傷んだ髪も内部まで補修してくれるアイテムです。
* BOTANIST 全カテゴリの累計販売実績より（2015年1月〜2025年6月 自社調べ）
** 心から美容に浸ること
*** レブリン酸、トステア（アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム）（全て毛髪補修成分）
■「BOTANIST SANTAL」発売背景
ターゲットは、毎日忙しく過ごしているからこそ、日常生活の中でのリカバリーに価値を感じる人。調査（*1）によると、現代人の約8割が「疲れている」と感じている一方、心身のリカバリーに重要な「休養時間」は年々減少しているといいます。
アクティブに過ごし、自分のリカバリーのために使う時間が多くない人に向けて、「一人になれるバスタイムが、心が浸るような美容時間になる」ことをめざし今回、「BOTANIST SANTAL」を発売します。
「サンタル（SANTAL）」とは、香木のひとつであるサンダルウッドの仏語名称で、パロサントは、南米産の神秘の香木として知られる樹木の種類。パロサントはその希少性が高く、濃厚な香りを放ちながら空間を浄化し、幸福を呼び込むアイテムとしても知られています。
嗅げば嗅ぐほどクセになるような濃香なパロサントの香りと、 特に傷んだ髪も芯までダメージ補修するサンタルリペアオイル処方（*2）で、髪を内部まで満たします。
髪を洗いながらダメージケアするだけでなく、自分時間に「没入」する様な新しいバスタイムの過ごし方を提案します。
■BOTANIST SANTALのポイント
・パロサントの濃香な香り：奥行きのあるほのかな甘さと、木の温もりを感じられる香りで、毎日のバスタイムを心浸すリラックス時間に
・シャンプー・トリートメント：サロンの熱ケアトリートメントでも 使用されるレブリン酸（*3）や ダメージケアに優れた成分構成が毛髪の「ダメージホール」を満たして補修
・ヘアオイル：アルガンオイル（*4）やトステア（*5）等、髪の芯まで届く植物由来の ダメージ補修オイル成分
*1
調査名：「ココロの体力測定 2024」
期間：2024年4月25日〜5月30日
SCR調査対象：全国の20〜79歳の10万人（男女各5万人）
方法：インターネット調査 https://www.recovery.or.jp/recobar-news/9530/
*2
シャンプー・トリートメント： レブリン酸（毛髪補修成分）、グルコシルヘスペリジン（毛髪補修成分）、プルケネチアボルビリス種子油（保湿成分）、カヤ種子油（保湿成分）、ビャクダン油（保湿・香り成分）
ヘアオイル：アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、γ−ドコサラクトン （毛髪補修成分）、アルガニアスピノサ核油（毛髪補修成分）、プルケネチアボルビリス種子油（保湿成分）、ビャクダン油（保湿・香り成分）
*3 毛髪補修成分
*4 アルガニアスピノサ核油（毛髪補修成分）
*5 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム （毛髪補修成分）
■商品特長
1．濃香な「パロサント＆サンダルウッド／ローズウッドの香り」
目を瞑ると静寂が広がるような、奥行きのあるほのかな甘さと、木の温もりを感じられる香り。
天然精油配合の「パロサントとサンダルウッド／ローズウッドの香り」
配合天然精油*：シダーウッド、サンダルウッド
*全て香料として
2．ダメージホールを満たして毛髪を補修する「サンタルリペアオイル処方」
シャンプー・トリートメント・ヘアオイル共通で配合されている植物由来の 美髪オイル成分と、サロン専売品で話題の 熱ケアトリートメント成分の掛け合わせでダメージを浸透補修。
01.髪内部の成分に近い植物由来の美容液成分で毛髪のダメージホールを満たす
02.ドライヤー等の熱を利用したトリートメント成分が毛髪を浸透補修
03.オイル成分がダメージを補修しツヤ髪へ導く
◇＜SANTALシリーズ共通成分 ＞
●髪の芯まで届く、植物由来のダメージ補修する美髪オイル成分
・インカオメガオイル*1：ハリ・コシを与える
・カヤ種子油 *2：キューティクルを保護し、ツヤ感と柔らかさを与える
・白檀オイル*3：保湿効果のある香り成分
◇＜シャンプー・トリートメント配合成分＞
●サロン専売品にも配合される、熱を利用し髪内部まで補修するダメージケア成分
・熱トリートメント成分「レブリン酸（*4）」：トウモロコシに含まれるデンプン由来の成分。 髪の毛のタンパク質と結合し熱を与えることで、ツヤがあり柔らかな髪へ導き、ダメージによるうねりをケアします。
・「グルコシルヘスペリジン（*5）」：「レブリン酸（*4）」との掛け合わせで熱による髪ダメージを抑制します。
◇＜ヘアオイル配合成分＞
●サロン専売品にも配合される、熱を利用し髪内部まで補修するダメージケア成分
・「トステア（*6）」：ドライヤーやアイロンの熱を利用して髪に結合し、髪のダメージ部分に結合。美容成分がなじみやすい状態に導き、内部から補修します。
・「エルカラクトン（*7）」：植物由来（菜種）のヘアケア成分で、ドライヤー、ヘアアイロンなどの熱により反応して補修します。毛髪キューティクルのめくれ上がりを保護し、「うねり（*8）」「絡まり」「まとまらない」など毛髪の様々な悩みをケアします。
・「アルガンオイル（*9）」：指通りがサラサラになり、まとまりづらい髪を扱いやすく整えます。髪の保護にもなるため、ダメージが気になる髪のケアにも。
*1 プルケネチアボルビリス種子油（保湿成分）
*2 保湿成分
*3 ビャクダン油（保湿・香り成分）
*4 レブリン酸（毛髪補修成分）
*5 グルコシルヘスペリジン（毛髪補修成分）
*6 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム
*7 γ−ドコサラクトン （毛髪補修成分）
*8 乾燥による
*9 アルガニアスピノサ核油（毛髪補修成分）
■仕上がり別マッピング
◇BOTANIST SANTALコンセプト
深く香りに浸され、
意識が静かに内側へと向かう。
まるで瞑想のように、日常の喧騒が遠のいていく。
同時に、濃香オイルが髪の一本一本を包み込む。
芯まで補修しながら、ツヤやかにまとまる。
深い呼吸で心を鎮め、髪を浸す。
香りに没入しながら、美しさに整っていく時間。
それは、心と髪を同時に満たす、
“心浸美容”*という、静けさに満ちた美の体験。
*心から美容に浸ること
◇サステナビリティへの取り組み
BOTANISTでは、パッケージ素材（*1）の切り替えや、廃棄ロスへの取り組みを通じ、「SDGs 目標12：つくる責任 つかう責任」「SDGs 目標15：陸の豊かさも守ろう」の達成に貢献していきます。
*1
【シャンプー、トリートメント、ヘアオイルのボトル】バイオマスPETを使用
【シャンプー、トリートメント、ヘアオイルの容器ラベルのインク】バイオマスインキを使用
【セット箱】FSC認証紙を使用
■商品概要
●ボタニスト サンタル リペアオイルインシャンプー
●ボタニスト サンタル リペアオイルイントリートメント
各1,650円／シャンプー460mL・トリートメント460g
シャンプー：パロサント & サンダルウッドの香り
トリートメント：パロサント & ローズウッドの香り
●ボタニスト サンタル リペアヘアオイル
1,980円／90mL
ヘアオイル：パロサント & サンダルウッドの香り
●ボタニスト サンタル リペアオイルインシャンプー 詰替
●ボタニスト サンタル リペアオイルイントリートメント 詰替
各1,375円／シャンプー400mL・トリートメント400g
●ボタニスト サンタル トライアル ヘアケアセット
2,178円／シャンプー380mL・トリートメント380g
［発売日／流通］
・2025年8月6日よりEC予約開始：楽天市場、Amazon
・2025年8月26日より発売：公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）
・2025年9月1日より順次発売：全国のドラッグストア・バラエティショップ （一部店舗除く）
（エボル）