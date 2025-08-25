【「月刊コミックゼノン」2025年10月号】 8月25日 発売 価格：730円

コアミックスは、マンガ雑誌「月刊コミックゼノン」2025年10月号を8月25日に発売した。価格は730円。

今月号の巻頭カラーは「らくごのこ」。これまでの物語を振り返る特集ページも掲載される。また、巻中カラーとして、異世界新連載「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」が登場する。ほかにも「終末のワルキューレ」が二本立てで掲載される。

【「らくごのこ」】

戦災孤児がいる寺へ慰問落語をしに訪れた梅の丞は、学生の一二三に馬鹿にされ、悔しさを覚えていた。そこで再び寺を訪れた梅の丞は、一二三に意外な言葉をかけ、歩み寄っていく。果たして一二三に落語を聞いてもらえるのか。

【新連載「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」】

公爵令嬢・フラウリーナは、幼い頃に病から命を救ってもらった天才魔導師・レイノルドと、18歳になったら結婚する約束を交わした。それから“7大精霊”と契約したフラウリーナ。数年後にレイノルドのもとを訪れるが、彼をよく思わない貴族に陥れられてレイノルドは辺境に流刑となっていた。フラウリーナは、生きる気力を失なったレイノルドを助けることができるのか！

【第11回戦衝撃決着！「終末のワルキューレ」二本立て！】

第11回戦が衝撃的な結末を迎えた後、神も人類も皆それぞれが感傷に浸っていた。そんな中、人類側の快進撃に焦りを覚えたオーディンが、ブリュンヒルデにラグナロクを仕掛けた本当の理由を問いただす。それを聞いたオーディンは、原初神の力で成される自らの宿願について詳細を口にする！

(C)会田薫／コアミックス

(C)めいじ・束原ミヤコ／コアミックス

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス

