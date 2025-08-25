オリエンタルコンサルタンツホールディングス<2498.T>が続急騰して一時ストップ高の６９４０円に買われ上場来高値を更新している。前週末２２日の取引終了後、２５年９月期の連結業績予想について、売上高を８７０億円から９４８億円（前期比９．９％増）へ、営業利益を４７億円から５２億５０００万円（同１２．６％増）へ、純利益を２９億円から３５億円（同３４．８％増）へ上方修正するとともに、期末一括配当予想を２００円から２２０円（前期１７５円）へ引き上げたことが好感されている。



国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」による公共工事の執行により、防災・減災関連のハード・ソフト対策業務、道路・河川・港湾等の維持管理業務などの受注環境が堅調に推移していることが要因。また海外市場でも、開発途上国でのインフラ整備の需要は依然旺盛で、大型橋梁案件を受注するなどしたことも寄与する。



同時に、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、これも好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。



このほか、６万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９８％）、または３億５６４０万円を上限とする自社株を、２５日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で取得すると発表した。



出所：MINKABU PRESS