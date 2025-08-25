＜注目銘柄＞＝ジェイエイシ、環境良好で業績拡大続く ＜注目銘柄＞＝ジェイエイシ、環境良好で業績拡大続く

ジェイエイシーリクルートメント<2124.T>に注目したい。同社は外資系などハイクラス・プロフェッショナル層向けを中心とした人材紹介業を主力としている。１２日に２５年１２月期の予想連結営業利益を１００億円から１１２億円（前期比２３．２％増）に上方修正した。国内人材紹介事業などが堅調なほか、徹底したコスト管理が寄与した。今期配当は従来予想から３円上乗せし３５円（前期比９円増）を計画している。



今期の同利益は１２０億円近辺へ一段の増額観測も浮上している。ハイクラス人材紹介への需要は強く、２６年１２月期も連続増益が見込める。足もとの株価は上昇基調を強めているが、今期予想配当利回りは３％前後の水準にあり、一段高期待が膨らんでいる。（地和）



出所：MINKABU PRESS