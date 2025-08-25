スタッフに支えられながらピッチを後にした町田。(C)Getty Images

　町田浩樹が再起を誓った。

　今夏にホッフェンハイムに加入した28歳の日本代表DFは、８月23日に開催されたブンデスリーガ第１節のレバークーゼン戦（２−１）で相手選手と接触。左膝を負傷し、前半終了間際に交代を余儀なくされた。

　翌日、クラブは町田について「左膝の前十字靭帯を断裂し、手術が必要。しばらくの間不在となる」と発表。来夏の北中米ワールドカップ出場も危ぶまれる重症であることが明らかになった。
 
　ファンの間で嘆きが溢れるなか、町田は自身の誕生日前日でもある８月24日、Xを更新。鹿島アントラーズ時代に負った今回と同様の怪我に触れ、こう決意を示した。

「プロ２年目、Jリーグデビュー２試合目。前十字靭帯断裂。『あの怪我がなければ…』違う。あの怪我があったからブンデス、日本代表まで辿り着いた。なら今回も変わらない。みんな暖かいメッセージありがとうございます！俺はまだまだここからっす！」

　まだまだここから――メンタルも一流だ。町田の力強いメッセージが大きな反響を呼んでいる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

