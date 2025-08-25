ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」が２６日に開幕する。各ボートレース場から推薦されたトップレーサーが激突。残暑厳しい水面でアツいバトルを繰り広げる。今大会、最も注目を集めているのが地元・西山貴浩（３８＝福岡）だ。ボートレース愛、若松愛は誰にも負けない男が７月の徳山オーシャンカップで悲願のＳＧタイトルを獲得し、地元ＳＧ制覇に挑む。一世一代の大勝負を前に、その牾亳膈瓩鯡世した。

――地元中の地元、若松でのメモリアルの開幕が迫ってきた

西山 ３月のクラシック、８月のメモリアル。年２回、若松でＳＧをやるということはなかなかないですからね。なんとかモノにしたいというか、ここでモノにしないといかんでしょ。

――気持ちも高まっている

西山 正直なところ勝たにゃいかんというプレッシャーというか重圧をすごく感じています。苦しいです。周りの期待感がすごく伝わってきますし、ボク自身もずっとお世話になってきた地元ですから、なんとしても結果を出して恩返ししなきゃいけないという気持ちはある。他の場のＳＧは楽しいけど、若松の時はちょっと違う。でも、これは選手をやっているから味わえる感覚でもありますからね。それはすごく幸せだと思うし、選手になって良かったなと思う部分ですね。

――今年はレーサー人生の中でも勝負の１年と話している

西山 若松でクラシックがあることが決まっていて、その後、メモリアルも決まった。年に２つ若松でＳＧがあるということ、年齢的なことも踏まえて今年が勝負だな、と…。この後はチャンスもだんだん少なくなっていくでしょうしね。

――チャンスが少なくなるというのは…

西山 ボクも今年３８歳。４０歳に近づいてきたし、下からもどんどん若い選手が出てきています。実際にボクより年下の選手でＳＧ取っている選手も多くなっている。ＳＧで勝つことはもちろんＳＧに出るチャンスも厳しくなっていく。そういう意味でも今年が勝負だと思っています。

――ＳＧタイトルに対する考え方にも変化が

西山 若い頃は「ＳＧに出ていれば、いつかはチャンスが巡ってくる。そのチャンスをモノにできれば…。とにかく回数を重ねればチャンスはある」と思っていました。でも、今は「何がなんでもという気持ちで取りに行かなきゃ取れないもの。まずは自分がＳＧを取るんだという強い気持ちで臨まなきゃダメなんだ」と思うようになりました。

――変化のきっかけは

西山 今年のクラシックの後はいろいろ考えましたね。特に予選最終日の３着取りが必要なのに競って４着だったレースの後はめちゃくちゃ考えました

――予選ラストの４日目８Ｒ、４号艇で４着。もし３着なら予選トップ通過だった

西山 自分の勝負弱さとか…。もう本当にいろんなことを考えましたよ。でも、あそこでいろいろ考えたことが今につながっていると思う部分もあります。そういう意味では、あの４着も意味があったのかな。

――６月の戸田ＳＧグラチャン後にあらためて「やっぱりＳＧを取るためには何がなんでも取りに行くという姿勢で行かないと取れない。次のオーシャンカップからそういう気持ちで行きます」と宣言して、そのオーシャンカップでＳＧ初制覇

西山 考え方を変えて一発目で勝っちゃいました。もし若い頃から、この考え方だったらＳＧ２０個くらい取れていたかも…（笑い）。

――メモリアル前にＳＧ初Ｖ

西山 メモリアルの前にＳＧを取れたのは大きいですよね。やっぱりＳＧを取れたという結果、実績があるとないとでは気持ち的にも全然、違いますよね。

――あらためて地元ＳＧ制覇への思いを

西山 若松のファン、関係者の皆さんには本当にお世話になってきましたからね。オーシャンカップを勝った時に一番、驚いたのはこんなに周りの人たちが喜んでくれるんだということ。昨年は目標だった若松の周年記念を取ることができました。この時から次の目標は若松でＳＧを取ること。これしかないと思っていました。勝って皆さんが喜ぶ姿が見たいですね。