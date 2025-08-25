乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」Leminoで生配信決定 “ファイナル”明治神宮野球場公演を中継
【モデルプレス＝2025/08/25】9月4日〜7日に東京・明治神宮野球場にて開催される乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」が、映像配信サービス「Lemino（R）」にて生配信されることが決定した。
【写真】乃木坂46“真夏の全国ツアー”北海道で開幕 新シングルセンターが意気込み
同ツアーは、7月5日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナを皮切りに、全国7都市、全16公演を開催。北海道、静岡、大阪、宮城、福岡、香川と日本各地を巡り、いよいよツアーファイナルである東京・明治神宮野球場公演で締めくくられる。毎年恒例となっている明治神宮野球場でのコンサート開催は、2025年で10年目。2014年の初開催以来、明治神宮野球場で単独コンサートを開催してきたのは、乃木坂46だけ。まさに、乃木坂46にとって聖地とも言える“神宮”でのツアーファイナル公演を生配信で観ることができる。（modelpress編集部）
■配信日時
【DAY1】2025年9月4日（木）18:00（開場：17:00）
【DAY2】2025年9月5日（金）18:00（開場：17:00）
【DAY3】2025年9月6日（土）18:00（開場：17:00）
【DAY4】2025年9月7日（日）18:00（開場：17:00）
■リピート配信
【DAY1】2025年9月12日（金）19:00（開場：18:00）
【DAY2】2025年9月13日（土）19:00（開場：18:00）
【DAY3】2025年9月14日（日）19:00（開場：18:00）
【DAY4】2025年9月15日（月・祝）19:00（開場：18:00）
