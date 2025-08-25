SUPER EIGHT安田章大、写真展開催決定 写真集アザーカット・私物を展示【DOWN TO EARTH】
【モデルプレス＝2025/08/25】SUPER EIGHTの安田章大が、9月13日から15日の3日間限定で「安田章大写真集『DOWN TO EARTH』展」を開催決定。9月11日に発売される写真集『DOWN TO EARTH』（講談社）に関する展示が行われる。
【写真】SUPER EIGHT安田章大、大人の色気纏ったシャワーシーン
MIL GALLERY JINGUMAEにて開催される同写真展は、写真集には収まりきらなかったアザーカットや安田本人がシャッターを切った写真の展示をはじめ、LAでの撮影中に安田が購入した私物、写真集内にも収められているギターの展示などが予定されている。
SUPER EIGHTのギタリストとして活動し、俳優としても活躍の幅を広げ多くの舞台の主演を務める安田が、前作から約5年の時を経て最新写真集を発売。安田が次なる拠点として夢見る、アメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らすように旅する姿を撮り下ろし。自然に身を委ね、ギターをかき鳴らし、絵を描き、仲間たちと飲み明かす。そんな、自由に、ありのままに楽しむ彼の等身大の姿を収めた1冊となっている。（modelpress編集部）
日程：9月13日〜15日
会場：MIL GALLERY JINGUMAE（〒150ー0001 東京都渋谷区神宮前4ー25ー28 2F）
◆安田章大、写真展開催決定
◆安田章大写真集「DOWN TO EARTH」
◆イベント詳細
