岩田剛典、山下美月ら12人がムロツヨシ×佐藤二朗W主演映画『新解釈・幕末伝』出演決定！予告第一弾公開

ムロツヨシと佐藤二朗がダブル主演を務める映画『新解釈・幕末伝』より、キャスト12人が一斉解禁。併せて、ビジュアルと最新映像が公開された。

■『新解釈・幕末伝』は福田雄一監督の劇場公開映画20本目の作品

「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」そして「薩長同盟」。誰もが一度は目や耳にしたことがある、多くの革命的な出来事が起こった時代、それが“幕末”。超有名な時代でありながら、「幕末ってどんな時代？」と聞かれると、実は意外と答えに詰まってしまう方も多いのではないだろうか。様々な逸話や諸説は知っていても、その全体像を説明するのは難しいもの。そんな“みんなが知っているようで知らない幕末”を、映画『銀魂』シリーズ（2017・2018年）や映画『新解釈・三國志』（2020年）、『今日から俺は!!劇場版』（2020年）、『アンダーニンジャ』（2025年）など、様々な大ヒット映画を繰り出すコメディ界屈指のヒットメーカーでおなじみの福田雄一監督によって実写映画化が決定。12月19日、“福田流・幕末伝”の世界を届ける。

主人公は、この時代を代表するふたり。革命の志士・坂本龍馬には、喜劇も悲劇もこなす圧倒的実力派・ムロツヨシ。そして幕末の英雄・西郷隆盛には、怪演で観る者を惹きつける佐藤二朗。これまで16年間にわたり福田コメディの歴史を共に歩んできた両雄・ムロツヨシと佐藤二朗が、初のダブル主演として、福田監督作品の記念すべき劇場公開映画20本目となる幕末コメディ超大作の旗を振る。

さらに、福田監督作品には欠かせない唯一無二の存在・山田孝之も参戦。ムロ、佐藤、山田という最強の布陣が「幕末」の重要人物を演じるという、この上ない奇跡のキャスティングが実現した。

先日、顔の隠れたビジュアルが解禁となり、いったい誰が福田流・幕末伝に息を吹き込むのか大きな憶測を呼んだ本作。ついに全貌が解禁となった。

■岩田剛典は岡田以蔵役、山下美月はコンセプト茶屋店員役

ムロツヨシ演じる坂本龍馬の妻・おりょうを演じるのは、親しみやすく明るいキャラクターと、高い演技力で観る人の心を掴んで離さない広瀬アリス。連続テレビ小説『わろてんか』（2017年）でコメディエンヌとしての頭角を現して以来、ドラマ『探偵が早すぎる』シリーズ（2018、2022年）、映画『地獄の花園』（2021年）ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』（2023年）などでその才能を遺憾なく発揮。2025年に放送されたドラマ『なんで私が神説教』では、日本テレビ系ドラマで初主演を務めるなど、その演技の幅広さと確かな実力が各方面で高く評価されている。

念願だった福田監督作品への出演を果たした広瀬は「福田監督といつかご一緒させて頂きたいと思っていたので、今回お声がけ頂いてとても嬉しかったです！ 私が演じた「おりょう」は、とてもパワフルな女性でかなりインパクトがある役だと思います。作中でとある姿を披露しているんですが、あれを喜んでやるの、私くらいかもしれません（笑）」と、コメントを寄せた。現場を終えた福田監督に“驚異的天才コメディエンヌ”と唸らせるほどの演技を披露した広瀬。福田監督作品初参戦となる彼女がどんな演技を見せるのか、その姿は必見だ。

また、坂本龍馬と師弟関係にあり、幕末から明治時代にかけて活躍した政治家・勝海舟を、重厚な役柄から個性的なキャラクターまで数々の作品で強烈な印象を残してきた渡部篤郎が演じる。確かな演技力と幅広い表現力で惹きつけてきた渡部が、歴史上の重要人物である勝海舟をどのように演じ、福田流・幕末伝の世界観に溶け込むのか、新解釈な勝海舟にも注目だ。

さらに、幕末の四大人斬りのひとりとされ、「人斬り以蔵」として恐れられた岡田以蔵役には、福田監督作品に出演するたびに予想外のコミカルな演技で爪痕を残し、マルチな才能を発揮する岩田剛典。

内閣制度発足前の日本国政府の実質的・事実上初の内閣総理大臣・大久保利通を演じるのは、話題作への出演が続き、独特な存在感で観る者を物語の世界に引き込む矢本悠馬。

新撰組局長・近藤勇の右腕として組織を支え、鬼の副長と恐れられた土方歳三を、作品ごとに見た目から演じ方まで七変化を遂げる凄まじい役作りで、観る者の想像を超える圧倒的な演技力と存在感を放ち続け、細部にまでこだわり抜く役作りに高い評価を集めてきた実力派俳優・松山ケンイチ。

坂本龍馬の盟友で、幕末の日本にあって長府藩に尽力した三吉慎蔵を、シリアスからコメディまで変幻自在に演じ分け、圧倒的な演技力と存在感を放ち続ける染谷将太。

日本の歴史を大きく動かした最後の征夷大将軍・徳川慶喜を演じるのは、映画『銀魂』シリーズ（2017、2018年）で将軍・徳川茂茂を文字どおり全身全霊で熱演し、衝撃的な姿で日本中の度肝を抜いた勝地涼。

新撰組一番隊組長で、組きっての剣の達人として語り継がれている新撰組最強剣士・沖田総司を、話題作への出演が相次ぎ多忙を極める若手実力派俳優・倉悠貴。

本作のオリジナルキャラクターで、くノ一に扮したコンセプト茶屋店員を、アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、モデル業だけでなく俳優としても多方面に活躍の場を広げる山下美月。

龍馬を信じ、共に熱い理想を追いかけた政治家・後藤象二郎を、圧倒的なコメディセンスで観る者の腹筋を崩壊させるほどの爆笑と心を揺さぶる感動を巻き起こしてきた、福田雄一監督作品には欠かせない賀来賢人。

新撰組の隊士の中でも第一線で活躍を続けた新撰組局長・近藤勇を、“最も旬なおじさん俳優”として唯一無二の存在感を放つ名バイプレイヤー・小手伸也。

明治維新の精神的指導者・理論者であり、明治維新で活躍した志士に大きな影響を与えた吉田松陰を、親しみやすい存在感で国民的人気を誇る一方で、確かな演技力と、多岐にわたる活躍で観客を魅了してきた高橋克実。

福田監督作品初参戦となり新風を巻き起こす個性豊かなキャスト陣、そしてこれまで数々の爆笑と感動を生み出してきた、まさに“福田監督作品の精鋭たち”が、この記念すべき幕末超大作に集結。 歴史に名を刻む偉人たちが、福田流の解釈でどのようなキャラクターとして描かれるのか、日本の映画史にあらたな伝説を刻むことになるだろう。

■豪華キャスト陣の壮大なビジュアル＆最新映像公開

ムロツヨシ演じる坂本龍馬と、佐藤二朗演じる西郷隆盛を筆頭に、日本の未来を切り拓くために動き出した幕末の英雄たちが一堂に会した、圧巻のビジュアル“日本の夜明けビジュアル”が解禁。激動の時代へ向かう彼らの決意が伝わる、力強い一枚に仕上がっている。

そして、福田監督ならではの解釈で描かれる「幕末」の世界を凝縮した最新映像も到着。歴史を変えた者たちの印象的なシーンが次々と切り取られ、早くも福田流「幕末」の熱気が伝わってくる。最大の革命をもたらした彼らは本当に英雄だったのか!? 硬派な歴史ものの常識を覆す、福田流・幕末伝。豪華キャスト陣が全身全霊で挑み、笑って学んで、最後には胸がアツくなるーーそんな新感覚の歴史エンタメが、今、幕を開ける。

■キャスト コメント

■映画情報

『新解釈・幕末伝』

12月19日（金）公開

出演：ムロツヨシ 佐藤二朗

広瀬アリス 岩田剛典 矢本悠馬 ／ 松山ケンイチ

染谷将太 勝地涼 倉悠貴 山下美月 ／ 賀来賢人

小手伸也 高橋克実

渡部篤郎 山田孝之

監督：福田雄一

脚本：福田雄一

配給：東宝

(C)2025 映画「新解釈・幕末伝」製作委員会

■あらすじ

今から150年前、日本の未来を変えるため、のちに幕末のヒーローと呼ばれる男・坂本龍馬と西郷隆盛が立ち上がった。革命的な出来事が繰り返される激動の時代を経て、物語はやがて260年続いた江戸幕府の終焉と、新しい＜ニッポンの夜明け＞へとつながっていく！ そこには、誰も想像し得なかった、＜戦い＞と＜友情＞の物語があった。

