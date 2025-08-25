AMD Ryzen 9000/8000/7000対応のASUS製マザーボード
ASUS JAPAN株式会社は、AMD Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応したマザーボード「B650EM-PLUS WIFI」を8月22日（金）に発売した。
ゲーミング向けブランド「TUF GAMING」のMicroATXマザーボード。チップセットはAMD B650を採用する。
搭載CPUによってPCIe規格や対応ストレージが異なり、Ryzen 9000/7000シリーズはPCIe 5.0 x16スロット（x16モード）とPCIe 5.0接続に対応。一方、Ryzen 8000シリーズはPCIe 4.0 x16スロット（x8/x4モード）およびPCIe 4.0接続となる。
電力供給関連では、最大80A対応の12＋2＋1基のパワーステージ、8＋8PINのProCool電源コネクタ、Digi＋VRM、TUFコンポーネントを採用する。
背面には、USB Type-C（20Gbps）×1、USB Type-A（10Gbps）×2、USB Type-A（5Gbps）×1などを装備。ケース前面用には、USB Type-C（5Gbps）やUSB 5Gbpsヘッダーなどを備える。
映像出力は、HDMI 2.1×1とDisplayPort 1.4×1に対応。ネットワーク機能として、Realtek製2.5GbE有線LANとWi-Fi 6Eを搭載する。
基本性能 フォームファクタ：MicroATX 対応CPU：対応CPU：AMD Ryzen 9000/8000/7000シリーズ（ソケットAM5） チップセット：AMD B650 対応メモリ：DDR5 DIMMスロット×4（最大256GB、OC時8,000+MT/秒） グラフィックス：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1 有線LAN：2.5GbE（Realtek） 無線LAN：Wi-Fi 6E Bluetooth：Bluetooth v5.3 USBリアポート（8ポート）：USB Type-C（20Gbps）×1、USB Type-A（10Gbps）×2、USB Type-A（5Gbps）×1、USB 2.0×4 USBフロントポート（7ポート）：USB Type-C（5Gbps）コネクタ×1、USB 5Gbpsヘッダー×1（2ポート分）、USB 2.0ヘッダー×2（4ポート分） オーディオ：Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
拡張スロット AMD Ryzen 9000/7000シリーズ：PCIe 5.0 x16スロット×1（x16モード）、またはAMD Ryzen 8000シリーズ：PCIe 4.0 x16スロット×1（x8/x4モード） AMD B650チップセット：PCIe 4.0 x1スロット×1
ストレージ（総ポート数 M.2×3/SATA 6Gbps×4）
AMD Ryzen 9000/7000シリーズ M.2_1 スロット（Key M）：type 2280（PCIe 5.0 x4モード） M.2_2 スロット（Key M）：type 2242/2260/2280（PCIe 4.0 x4モード）
AMD Ryzen 8000シリーズ M.2_1 スロット（Key M）：type 2280（PCIe 4.0 x4モード） M.2_2 スロット（Key M）：type 2242/2260/2280（PCIe 4.0 x4/x2モード）
AMD B650チップセット M.2_3 スロット（Key M）：type 2280（PCIe 4.0 x4モード） SATA 6Gbpsポート×4