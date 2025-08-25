25日10時現在の日経平均株価は前週末比243.59円（0.57％）高の4万2876.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は903、値下がりは639、変わらずは75と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を89.14円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が55.37円、リクルート <6098>が26.34円、ファストリ <9983>が25.12円、信越化 <4063>が20.26円と続く。



マイナス寄与度は25.93円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が25.49円、ＫＤＤＩ <9433>が19.45円、バンナムＨＤ <7832>が13.98円、セコム <9735>が8.51円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、証券・商品、鉄鋼、ゴム製品と続く。値下がり上位には電気・ガス、倉庫・運輸、医薬品が並んでいる。



