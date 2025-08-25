敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放った。地元放送席は首位攻防戦勝利の裏で、近づいてきた大谷の“偉業”を紹介した。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹投手の高めへの151キロの速球を強振。速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の打球は右中間席に突き刺さった。大谷は悠々とダイヤモンドを一周し、ベンチでチームメートの祝福を受けた。

中継した米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席もこの一発に驚き。実況のジョー・デービス氏が「オオタニが打った！ 右中間へ向かっている！ グッドバイのキスを！！ オオタニにとって今季45本目、サンディエゴ（パドレス）に対しては初ホームランです！」と伝えると、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「ショウヘイは相手がどのような球で攻めてくるか分かっている時は特に、高めの速球、高め内角の速球はフルスイングしてきます。そして彼はこれを捉えました！」と狙いすました一発だったと話した。

さらに、ハーシュハイザー氏は「（ドジャースとパドレスの）優勝争いが接戦なので、その事ばかりがトップ記事になっていて、個人の成績にあまり注目をしていませんでした」と前置きしつつ、「（大谷は）ここまで45本の本塁打で、これからの最後の1か月で昨年達成した54本の球団記録を塗り替える可能性もあります」と衝撃の事実を指摘。「彼がやれない事は何もありません」と称賛の言葉で結んだ。



（THE ANSWER編集部）