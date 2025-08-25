「どこで買ったの？」→ 実は【ユニクロ】なんです！ おしゃれさん愛用♡「サマ見えアイテム」

季節の変わり目に向けて、新しいアイテムを迎えるなら？ ── おしゃれなftnアイコンの着こなしに注目！ リサーチしてみると【ユニクロ】のアイテムを愛用している模様。今回は、シンプルなのにサマになるアイテムをピックアップしました。一点投入で、センスが格上げされそうなアイテムをぜひチェックして。

美脚シルエットとこなれ感を両立

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

脚のラインを拾いにくいワイドシルエットと、裾にかけて緩やかにカーブを描くデザインが特徴のジーンズ。リラックス感がありながらもシルエットをきれいに見せやすく、大人世代のデニムスタイルにもぴったり。@hina_wear123さんは「結局、３本目げっと」と複数買いするほどお気に入りなのだとか！ コンパクトなトップスを合わせてメリハリある着こなしを意識すると◎

軽やかに楽しむブラックシャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

涼しげな透け感が楽しめるシアーシャツは、この時期の羽織りにぴったり。ブラックなら上品さやモードな雰囲気をキープできそうです。冷房対策にはもちろん、寒暖差のある季節の変わり目にも活躍する予感。@mika_____akimさんは「肌が透けすぎないのでとっても着用しやすいです」と愛用している様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hina_wear123様、@mika_____akim様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。