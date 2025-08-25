『たぶんポップコーンの夢見てる』寝ているネコの鼻が、同居ネコの肉球にくっついて…思わず癒される『尊い光景』が41万表示「香ばしい…」
今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、2匹の猫が並んで眠っている写真。そのうちの1匹は、もう1匹の手を鼻先に寄せながらスヤスヤと寝ていたそうです。その様子を見て、飼い主さんは猫ちゃんの夢の内容を想像したそうです。投稿はXにて、41.4万回以上表示。いいね数は2.4万件を超えました。
肉球はポップコーンの香り？
今回、Xに投稿したのは「こむぎとすもも」さん。登場したのは、猫のこむぎちゃんとすももちゃんです。
投稿には、こむぎちゃんとすももちゃんが寄り添って寝ている姿が。こむぎちゃんは、すももちゃんのお手手で腕枕し、すやすや眠っていたそうです。注目すべきは、すももちゃんのお手手の位置。ピタリとこむぎちゃんの鼻に密着しています。
よく、猫の肉球は「香ばしいポップコーンの匂いがする」といわれます。こむぎちゃんも、すももちゃんの肉球から発せられていた香ばしい匂いを楽しみながら眠りに落ちていったのでしょう。
その様子を見た飼い主さんは「たぶんこの猫は、ポップコーン食べてる夢みてると思われる」と感じたのだとか。もしかすると、ポップコーンに包まれている夢かもしれません。それはそれで幸せそうな夢…かもしれませんね。
ポップコーンの夢を見ているこむぎちゃんの寝顔に癒されたX民たち
すやすやとポップコーンの夢を見ていた…と思われるこむぎちゃん。その寝顔を見たXユーザーたちからは、「肉球良い匂いですよね」「幸せな猫じゃん…」「香ばしい…」などの声が多く寄せられていました。見ているこちらまで、ふんわり心地よい気持ちにさせられたという方も多かったのではないでしょうか。
Xアカウント「こむぎとすもも」では、猫のこむぎちゃん、すももちゃんとの微笑ましい日常の様子が投稿されています。猫ちゃんたちが幸せそうに暮らす光景には、癒しがぎゅっと詰まっています。
