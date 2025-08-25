眠そうに歩く可愛い子猫の動画がTikTokに投稿されました。動画の再生回数は81万回を超え「とりあえず、引き寄せてからのだる絡み決定ですね」「猫の甘えた声とか寝ぼけた顔とかかわいいよね」「可愛いって言葉じゃ物足りないわ」といったコメントが集まっています。

【動画：「可愛すぎて胸が苦しい」寝ぼけながらトコトコと歩いてきた子猫→予想外の行動に悶絶】

寝ぼけながら歩いてきてくれる猫ちゃん

眠そうな顔で飼い主さんの前に立つのは猫のもなかちゃんです。寝ぼけながらトコトコと頑張って歩いてきたそうです。目を閉じたまま、香箱座りをして「クルルッ」と可愛い鳴き声でおしゃべりしていたのだそう。キュートな仕草に飼い主さんは「可愛すぎてやってらんない」とコメントしています。眠いけど飼い主さんに甘えたいもなかちゃんでした。

きょうだいと仲良し

動画に登場したもなかちゃんは、きょうだいのあずきちゃんと一緒にくらしています。生後10ヵ月で、体は大人の猫くらい大きくなる時期ですが、子猫っぽさもある時期です。おもちゃで遊び続けて飼い主さんが寝不足になってしまったこともあるそうです。

飼い主さんのそばにいたい甘えん坊

飼い主さんが寝ていると、あずきちゃんともなかちゃんは隣で一緒に寝てくれるのだそう。可愛い寝顔を見て、子猫たちの体温を感じて、とても幸せな空気が伝わってきます。

動画では飼い主さんのそばでおとなしくなったもなかちゃんですが、実は飼い主さんのお腹の上に乗って見下ろしながら寝るのが好きなのだそう。ただ、飼い主さんは、もなかちゃんが乗ってくれるとあたたかいけど痛いのだそうです。甘える仕草が可愛いもなかちゃんでした。

投稿には「猫のこのきゅるるるんってモルモットみたいな声かわいいんだよなあ」「まだ目空いてないの可愛すぎるよ、、、もうなんなのはぁ、、、」「実家の猫に会いたくなっちゃった」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ぬこ様の尻に敷かれたい」では、もなかちゃんとあずきちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぬこ様の尻に敷かれたい」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。