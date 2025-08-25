SUPER EIGHT安田章大、写真集『DOWN TO EARTH』展が東京で3日間限定開催へ 私物＆ギターも展示
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が、約5年ぶりとなる最新写真集『DOWN TO EARTH』（講談社）を自身の41歳の誕生日である9月11日に発売する。このほど、9月13日から15日までの3日間限定で、東京・MIL GALLERY JINGUMAEにて安田章大写真集『DOWN TO EARTH』展を開催することが決定した。
【写真】笑顔あふれる別カット
同展では、写真集には収まりきらなかったアザーカットや安田本人がシャッターを切った写真の展示をはじめ、LAでの撮影中に安田が購入した私物、写真集内にも収められているギターの展示などを予定している。
同イベントの抽選受付は、チケットぴあにて8月25日午前10時から開始。
