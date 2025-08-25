31歳・筧美和子、ビキニ姿で“豊満ボディ”披露 バカンスを満喫「海でぷかぷかしてビーチでゴロゴロ」
モデルで俳優の筧美和子（31）が、25日までに自身のインスタグラムを更新し、ビキニ姿で過ごすバカンスの様子を公開した。
【写真】「スタイル抜群！」ビキニ姿を披露した筧美和子
筧は「毎日パスタ食べて海でぷかぷかしてビーチでゴロゴロしてた幸せ」とつづり、砂浜で寝転ぶ姿や海でリラックスする様子をアップ。引き締まったスタイルと豊満なボディを披露した。
その前の投稿では、フランスのニースやエズ、モナコを訪れたことを明かしており、ヨーロッパを巡る旅行を楽しんでいる様子。この投稿にファンからは「ヘルシーな身体で幸せそうでかわいいすぎます」「どのグラビアよりも自然で可愛いくて素敵」といったコメントが寄せられている。
