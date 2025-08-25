歌手・氷川きよし（４７）が２５日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）にスタジオ生出演。その姿にネットが沸いた。

番組内「街録ＺＩＰ！」コーナーに薄いピンクの２４時間テレビのＴシャツを着用して登場。３０、３１日に放送される同局系「２４時間テレビ」で合唱プロジェクトに挑戦することを告知した。

また番組最後には「ＺＩＰ！チャレンジ」で斜面の上から転がってくるボールをマジックハンドでつかむことに挑戦。見事プレゼント当選者が４倍となる金色のボールをつかんで見せた。これには総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーら出演者は大拍手で大喜びだった。

ネット上では「マジックハンドナイスキャッチ！」「限界突破しましたね」「めちゃくちゃ綺麗だ、美しい」「ＺＩＰに綺麗な人出てるなぁ、って見てたら氷川きよしだった」「朝から綺麗だな〜」「めっちゃキレイやしかわいすぎなんだが」「今の氷川きよし、自然体で素敵」「どんどん美しくなっていく」「４７歳！？」「肌プルプル」「あまりにも美しすぎるやろ…」などという声が次々と上がっていた。