◆米大リーグ パドレス２―８ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが２４日（日本時間２５日）、パドレスとの今季最終戦を制し、再び同率首位に浮上し、地区優勝マジック「３１」が点灯した。「３番・一塁」で先発出場したＦ・フリーマン内野手は、１試合２発を含む４打数２安打３打点と大暴れ。頼れる鉄人は「短距離走のようなもので、今は他チームを気にしている場合ではない。打線を修正しなければいけない。今日は修正して良くなった。他のことを気にしていたら意味がない」と目の前に集中した。

フリーマンは１点を追う６回に同点の右中間ソロを放つと、ラッシングの勝ち越し３ランが飛び出した７回に、１試合２発目となる２ランでリードを５点に広げた。この日は試合中、ベンチ横に陣取っていたパドレスファンが、しきりにヤジを飛ばし続けていたという。ターゲットは２試合連続無安打中だった大谷。だが９回にダメ押しとなるリーグトップタイ４５号を放つと、ベンチに戻ってきた大谷が自ら歩み寄ってハイタッチを交わした。フリーマンは「僕は何も言われなかったよ。試合中ずっと翔平に話しかけていた。だから、翔平が最後にちょっと別の盛り上がり方を見せてくれてよかった」と白い歯を見せた。