¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¡¥æ¥¦¥«¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ19%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡Ú¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¡¥æ¥¦¥«¡Û È¯ÇäÆü¡§7·îº¢ ²Á³Ê¡§22,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§17,675±ß
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¤ï¤ó¤À¤éー¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¡¥æ¥¦¥«¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï19%¥ª¥Õ¤Î17,675±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë½êÂ°¡¢À¸ÅÌ²ñ¡Ö¥»¥ß¥Êー¡×¤Î²ñ·×Ã´Åö¡ÖÁáÀ¥¥æ¥¦¥«¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¸ø¼°¤ÎÎ©¤Á¥¤¥é¥¹¥È¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¥æ¥¦¥«¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.