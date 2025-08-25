【エルサレム＝福島利之】イスラエルの野党党首ベニー・ガンツ元国防相は２３日の記者会見で、パレスチナ自治区ガザで拘束された人質の解放を目指し、ベンヤミン・ネタニヤフ首相と他の野党に一時的な統一政府の樹立を呼びかけた。

ガザ市の制圧作戦に着手し、人質解放の交渉を停滞させるネタニヤフ政権への世論の反発を背景に、人質の早期解放を迫る狙いがあるが、与党は反発している。

ガンツ氏は「ネタニヤフ氏を助けるつもりはない。人質を救いたいのだ」と強調し、人質を解放させた後、２０２６年春に総選挙を行うよう求めた。ガンツ氏はガザでの戦闘開始直後の２３年１０月に戦時内閣に入ったが、２４年６月に離脱した。

与党の反応は冷淡だ。極右政党の党首イタマル・ベングビール国家治安相は２４日、軍ラジオで「ガザで成果を上げたいなら、ガンツ氏を政府に入れてはならない」とけん制した。

イスラエル各地では２３日夜、ガザでの停戦と人質解放を求める大規模なデモが行われた。エルサレムでは参加者たちが「今すぐ交渉で合意を」と叫んだ。弟２人が人質になっているリラン・ベルマンさんはテルアビブでデモに参加し、「今回は人質の命を救う最後のチャンスだ」と訴えた。