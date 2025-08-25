ÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡ÖSTARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¡×¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î28¡Á29Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷254¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ßSTARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦STARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2007Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤¹»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤È©¤ÈÂç¤¤ÊÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£²Î¾§¤ä±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤Ç¡¢»ëÀþ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤¬¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌþ¤··Ï¤Ê¤Î¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤â²Î¼ê¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯11·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ±§º´Èþ¹ÀÆóÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£±Ô¤¯¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÜ¤Ï¡¢±éµ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£Ä¹Ç¯¤ï¤¿¤ê·ÝÇ½³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿¼¤µ¤¬ÌÜ¥Â¥«¥é¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¤ËÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë´ãÎÏ¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö´ã¸÷±Ô¤¯Æ¶»¡ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖâË¤Þ¤ì¤¿¤é¥É¥¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦´ã¸÷¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö°ìÅÙÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È°ï¤é¤»¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Í§Ìî ¥«¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
