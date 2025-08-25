Ê¡²¬¸©¤ËÍëÃí°ÕÊó¡¡25ÆüÃë²á¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤Ë·Ù²ü¤ò
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï25Æü¸áÁ°6»þ10Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©¤ËÍëÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸©¤Ç¤Ï¡¢25ÆüÃë²á¤®¤«¤é25ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡25Æü¸áÁ°3»þ46Ê¬È¯É½¤ÎÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ãËÉºÒ»ö¹à¡ä25Æü¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¶¯¤¤Æü¼Í¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¤ê¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢25Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Âç±«Ãí°ÕÊó¡Ê¿»¿å³²¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ä¹¿¿åÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¡ãÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡Ê·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¡Ë¡ä25ÆüÃë²á¤®¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç¡¡Âç±«¡ÎÃæ¡Ï¡Ê¸©ÆâÁ´°è¡Ë
¡¡¡ãÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ä¡Ê25Æü6»þ¤«¤é26Æü6»þ¤Þ¤Ç¡Ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ50¡Ê¸©ÆâÁ´°è¡Ë¢¦24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ80¡Ê¸©ÆâÁ´°è¡Ë