北九州市は、南海トラフ巨大地震に備えて防災対策を強化すると発表した。国は3月、同地震の被害想定を見直しており、新たに浸水エリアに想定された地域で防災訓練を拡充するほか、人工呼吸器を使う在宅患者が災害時に安心して避難できる支援方法を協議するプロジェクトチームを立ち上げる。

国の被害想定によると、同市内で予測される深さ30センチ以上の浸水面積は計520ヘクタールとなり、以前の4倍に広がった。市は新たに浸水が想定される門司、小倉北、小倉南各区の対象地域で地元と連携して防災訓練を順次行う。

また、市本庁舎で毎年秋にある総合防災訓練は、市内を走る小倉東断層の地震を想定してきたが、今年は南海トラフ巨大地震の津波を想定した訓練に見直す。

市内に約90人いるという人工呼吸器を使う在宅患者を支援するため、市や医療機関などで構成するチームをつくる。市職員や看護師が患者宅を訪問して病状や必要な備品などを聞きとり、災害時の個別支援計画策定に生かす。

市は今月31日、JR小倉駅JAM広場で防災啓発のイベント「備える防災の日」を開く。武内和久市長は「行政としてハード、ソフト両面でできる限りの備えをする。市民も一人一人が自分事として備えてほしい」と対策を呼びかけた。

（梅本邦明）