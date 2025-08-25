水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　8月25日〜31日の運勢

｛ 2025年8月25日〜31日の運勢 ｝

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢自分の意志はしっかり伝えて。まわりも状況もあなたの味方！

自分が考えていることは、はっきりとまわりに伝えましょう。明言したほうが皆の賛同も得られて、行動を起こしやすくなります。わりとすぐにいい結果にもつながるでしょう。25日は身の回りの整理整頓をしてスッキリと。28日は楽しみな予定をひとつ入れて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢フットワークのよさが開運のカギ。いろいろな人から話を聞いて

あちらこちらに身軽に動き回ることで、ほしかった情報、楽しい人間関係、意外なチャンスに恵まれます。出かけた先では、いろいろな意見に触れ、よく相手の話を聞きましょう。29日のていねいな報告と連絡は信頼アップのために有効。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢“これから”のことを考え、身の回りを整えて。30日は気分転換を

たくさんある選択肢の中から、自分が進みたい方向、今後につながる道筋が見えてきそうです。先に進むために必要なものをリストアップし、27日は9月に向けて生活習慣の変更や、雑用を片づけて。30日は少し遠出を。気分が変わり、いいリフレッシュに。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢努力が花開く予感。可能性の種を表に出して

これまでコツコツ続けてきたことにスポットが当たりそうです。学んできたこと、経験してきたこと、温めていたアイディアを、思い切って披露しましょう。28日は気がかりだったことを片づけ、ひと区切りつけて。31日は細かい調整で運気アップ！

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢活動の枠を飛び越えて躍進！レスポンスは迅速に

相手からのオファーに柔軟な対応ができるときです。活動の幅をぐんと広げ、テリトリー外のことにもチャレンジを。お願いやお誘いメールの返信は早めがベター。29日はうまくいっていないことへのテコ入れをしましょう。思い切って方針転換してみて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢周囲と支え合うベストな関係が生まれる。いっしょに課題に取り組んで

まわりにあなたのことを受け止めてもらえ、あなたも皆のことを受け止められる、やさしい関係性を築けるとき。連携も取りやすいので、ささいなことでもだれかと協力すると、より大きな成果を手にできるでしょう。30日は目的意識を高め、自分がやるべきことを明確に。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢特別な思いを発信。本音で話せば流れを変えられる！

“打診”に最適な運気です。正直に自分のやりたいことを伝え、進みたい方向性を示せば、停滞していたことも動き出しそう。もし断られても、本当の気持ちを伝えたことで好転することが。31日は“相手にお任せ”でOK。だれかのひと言で一気に進展する可能性大。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢年末までの長期プランを立てて。未達成の課題にもトライ！

地に足がついて、真面目に物事に取り組めるときです。達成できていない今年の課題をチェックし、今から挽回する方法を考えて。年末までの予定を立てるのもおすすめです。部屋の掃除や整理もはかどります。25日は“王道”を選ぶと満足度が高く、皆もハッピー！

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢自然にできるルートに乗って。26日は心が喜ぶことを！

穏やかな運気の流れに乗り、さまざまなことが自然に決まっていきそうです。周囲とやり取りする中で「こうしたほうがいいよね」と話がまとまることも多いので、肩の力を抜き、楽な気持ちで過ごしてみて。26日はちょっとぜいたくな時間を過ごすと吉。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢「ちょっと違う」ことを楽しもう。この時期のひらめきは今後の糧に

いつもとは違うもの、異なるやり方を試してみると、意外にハマるかもしれません。もしピンとこなくても、この時期にひらめいたアイディアや工夫は、この先かならず役に立ちます。忘れないように書き留めて。27日は自分の考えをまわりに伝えるチャンス！

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

