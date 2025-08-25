11月に開かれる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」に出場するバスケットボール女子日本代表に北九州市八幡西区のバスケクラブ出身者3人が選ばれ、24日に活動拠点としていた同区の浅川小で壮行会が開かれた。クラブチームの子どもたちや保護者ら約100人が激励に駆け付けた。

代表に選出されたのは、小学生時代に「浅川ミニバスケットボールクラブ」（同区）に在籍していた岡田紗也さん（26）、藤田彩音さん（24）、羽田まりなさん（21）の3人。同クラブの選手は現在42人を数え、浅川小に難聴の支援学級があったことから聴覚障害がある児童もプレーし、岡田さんらも所属していた。

体育館であった壮行会では、デフリンピックの理念やデフバスケのルールが紹介され、3選手のクラブ時代の出場試合をまとめた動画も流された。花束を受け取った3人は「みんなの応援を力に変えて金メダルを取りたい」などと抱負を語った。

取材に対し、岡田さんは「夢を諦めないことが大事。バスケをできることは周囲の支えがあってこそと、プレーを通じて後輩たちに伝えたい」と力を込めた。藤田さんは「大会では大きい相手を抑えて、リバウンドやルーズボールを取って得点につなげたい」、羽田さんは「チームの心を一つに金メダルを取るため頑張る。今まで支えてくれた人たちに恩返しをしたい」とそれぞれ意気込みを述べた。

（重村誠志）