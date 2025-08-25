Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Îº£½µ¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï4Ëü2000±ß～4Ëü4000±ß
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤Ï¾å¼óÈø
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¹Ö±é¤Ï¡¢²áÉÔÂ¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¾å¼óÈø¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£9·î¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿¤È»Ô¾ì¤Ï¼õ¤±»ß¤á¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ846¥É¥ë¹â¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÉÕ¤±¤¿ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï»Ô¾ì¤Î´¿¿´¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈó¾ï¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¥Èー¥ó¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»Åö¶É¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤òÃæÎ©Åª¤Ê»ÑÀª¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÈËÍ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î»°Åçµ¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÖSilence is acceptance¡×－¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢9·îÍø²¼¤²¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Êsilence¡Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÍø²¼¤²¤òÇ§¤á¤¿¡Êacceptance¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÂçÉý¹â¤Ç±þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ê¥¹¥¯¡×－¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£S&P500»Ø¿ô¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Þ¤Ç5ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£ ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÉý¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³ÍîÁ°¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íø²¼¤²¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ´¶¤«¤é¤Î¾å¾º¡Ê¥ê¥êー¥Õ¡¦¥é¥êー¡Ë¤ÎÅµ·¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¤ÇÇä¤Ã¤¿Ê¬¤òÇã¤¤Ìá¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ³ô¤¬¤µ¤é¤Ë¾åÃÍ¤òÄÉ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ³ô¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
27Æü¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¸«¼é¤ê
º£½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¤ËÈ¯É½¤¹¤ë2025Ç¯5～7·î´ü¤Î·è»»¤À¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Ìó459²¯¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ+53%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤¬Ìó1.00¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ+47%¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Î´Ø¿´¤Ï¥Õ¥¡¥óCEO¤Ë¤è¤ë·è»»ÀâÌÀ¤À¡£ ÂÐÃæµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤äº£¸å¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤«»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ£¿ô¤ÎÄ´Ã£Àè¤ËÃæ¹ñ¸þ¤±¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖH20¡×´ØÏ¢ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÄä»ß¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ8～10·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¼åµ¤¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹ñÆâ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ2²óÌÜ²ñ¹ç¤ËÃíÌÜ
¹ñÆâ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¤Ï27Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ2²óÌÜ²ñ¹ç¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¤Ë¤Ï½ñÌÌ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢»áÌ¾¤Î¸øÉ½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ2²óÌÜ²ñ¹ç¤Ç¤ÏµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤¬¤ª¤³¤ï¤Ê¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤âº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£ °ìÊý¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¼¯»ùÅç¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£À¯¶É¤Î¹ÔÊý¤âº®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£»²±¡Áª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯¤ÎÊÑ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤·¤Ü¤à¤³¤È¤Ï³ô²Á¤Ë¤Ï°±Æ¶Á¤È¹Í¤¨¤ë¡£
Í½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï4Ëü2000±ß～4Ëü4000±ß¤È¤¹¤ë¡£
¹ÌÚ Î´ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È