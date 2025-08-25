マジック点灯弾だ。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回に４試合ぶりの一発となる４５号を放ち、４打数１安打１打点、２得点だった。打率２割８分。これでフィリーズのシュワバーとキング争いで並んだ。

チームはパドレスとのレギュラーシーズン最後の直接対決に一発攻勢で快勝し、７４勝５７敗で同率首位に並び、優勝へのマジック３１が点灯した。先発した山本由伸投手（２７）は６回を４安打２失点で１１勝目（８敗）を挙げた。残り３１試合、大谷がアーチを量産し、チームをけん引する。

試合の大勢が決まった９回一死。ペトコ・パークが悲鳴に包まれた。４番手の左腕松井のカウント１―２からの５球目、真ん中高めの９４・１マイル（約１５１・４キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。角度２８度、打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）で右翼へ打ち上げるとそのまま客席に飛び込んだ。シュワバー（フィリーズ）に並ぶ４５号は飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）の文句なしの一発だった。