¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¤Ç23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤òÈóÆñ¤¹¤ëµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£Æü´Ú¤Î´Ø·¸¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüÊÆ´Ú3¥«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Ä«Á¯È¾Åç¾ðÀª¤Ï¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ÎÃÄ·ë¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÌÜ»Ø¤¹Íû»á¤ËÂÐ¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤¿¤á¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹Í¤¨¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÏÅö¶É¼Ô¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÌ¾¤ÎÏÀÉ¾¤Ç¡¢Íû»á¤ÎÌîÅÞÂåÉ½»þÂå¤ÎÂÐÆü¶¯¹ÅÈ¯¸À¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¤«¤é¤âÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£