プロ2年目、Jリーグデビュー2試合目

前十字靭帯断裂

『あの怪我がなければ…』

違う。

あの怪我があったから

ブンデス、日本代表まで辿り着いた。

なら今回も変わらない。



みんな暖かいメッセージありがとうございます!俺はまだまだここからっす! https://t.co/njauklxDgF