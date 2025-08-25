「『あの怪我がなければ…』違う」前十字靭帯断裂からの復帰を誓う日本代表DF町田浩樹「俺はまだまだここから」
ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹が24日に自身のX(旧ツイッター/@koki_machida_)を更新し、復活を誓うメッセージを綴った。
今夏にベルギー王者ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズから完全移籍した町田は、ブンデスリーガデビューとなった23日の第1節レバークーゼン戦(○2-1)で前半に負傷交代。左膝前十字靭帯断裂で長期離脱となることがクラブから発表された。
前十字靭帯の負傷は今回が初めてではなく、鹿島アントラーズに所属していたプロ2年目の2017年5月にも右膝前十字靭帯の大怪我を経験している。そこから長期のリハビリを乗り越えて復帰を果たし、鹿島での活躍、ベルギー移籍、日本代表デビュー、今夏のドイツ移籍と飛躍を遂げた。
町田は「プロ2年目、Jリーグデビュー2試合目 前十字靭帯断裂 『あの怪我がなければ…』 違う。あの怪我があったからブンデス、日本代表まで辿り着いた。なら今回も変わらない」と逆境を前向きに捉え、再起を決意。「みんな暖かいメッセージありがとうございます!」と感謝し、「俺はまだまだここからっす!」と宣言した。
