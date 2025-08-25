【連帯保証人】その責任の範囲は？　通知義務と民法458条の2で軽減されるリスク

家賃を滞納、連帯保証人の法的責務

賃貸借契約における「連帯保証人」という立場は、時に想像以上に重い責任を伴う。店舗や事業用物件の契約においては、保証金や敷金が高額に設定されいることもある。しかし、それでもなお保証人を求められることがある。その際にどのような法的リスクがあるのか、保証人の責務はどの範囲まで及ぶのかを理解しておくことは重要である。

あるケースでは、店舗の連帯保証人となっていた人物に対し、賃借人が退去した後に３年分の滞納家賃の請求が賃貸人から届いた。保証金として契約時に300万円を差し入れていたが、総額580万円の滞納が発生したため、差し引き280万円の請求を受けたという。

それまでの3年間にわたって賃貸人から一度も滞納の報告を受けていなかったという。

このような状況で、保証人は本当に全額を支払う義務があるのだろうか。

民法第447条では、連帯保証人の責務の範囲を「主たる債務に関する利息・違約金・損害補償、その他すべてその債務に従いたるものを包含する」と定めている。そのため連帯保証人は賃借人とほぼ同等の責任を負うことになる。しかも通常の保証契約に認められる「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」も連帯保証人には認められていないため、連帯保証人は極めて厳しい立場に置かれる。

賃貸人と貸主側の責任は？

その一方で、保証契約は賃貸人と保証人との直接の契約関係であり、双方には誠実に契約を履行する義務である「信義誠実の原則（信義則）」がある。

わかりやすくいうと、賃貸人は、保証人に対して賃借人の滞納状況や経営の悪化を適切に報告する義務を負うとされる。というのも、これを怠れば、保証人に過大な損害を押し付けることとなり、信義則違反とされる可能性が高いなるからだ。

そこで、この事例では、賃貸人が3年間にわたり滞納を一度も通知せず、結果として損害を拡大させることになってしまった。

こうした行為は「信義則」に著しく反するもの。過去の裁判例でも、貸主が保証人に滞納事実を通知せずに損害が膨らんだ場合、その全額を保証人に請求するのは、権利濫用に当たると判断されてきた。したがって、このケースでも保証人が全額を負担する必要はないと考えられる。

さらに、賃貸人の怠慢が損害拡大の一因である以上、むしろ貸主側がその責任を負うべきだといえる。保証人は必要に応じて、信義則を根拠に裁判所に訴え、責任の範囲を制限してもらうことも可能だ。

保証人になるとすべて失うのは昔の話？

2020年4月に施行された改正民法では、保証人保護の規定が強化された。

特に注目すべきは民法第458条の2にある「情報提供義務」である。これにより、貸主は賃借人が家賃を滞納したことを知った場合、2か月以内に保証人へ通知しなければならないとされている。

もしこの通知を怠った場合、通知がなされていれば発生しなかったはずの遅延損害金については、保証人に請求できなくなる。

つまり、長期間の滞納を放置したケースでは、膨大な遅延損害金が削除され、保証人の負担が軽減される可能性があるというわけだ。

今回の事例が2020年以降の契約であれば、保証人の立場はさらに守られる。

昔のテレビドラマなどでは、連帯保証人になったことで、債務保証を求められ一家離散というような描かれ方をしていた。

連帯保証人は厳しい責務を負う立場に変わりはない。しかし、賃貸人が信義則に反して報告義務を怠った場合や、改正民法に違反して貸主が情報提供を怠った場合には、保証人の責任は制限される。

今回のケースでは、賃貸人が3年間も通知をせず、結果として損害を拡大させている。保証人はこの事情を根拠に、支払義務の全額を否定できる可能性が高い。必要であれば裁判所の判断を仰ぐというのも1つの方法といえる。

とはいえ、連帯保証人の責任が重いことに変わりはない。連帯保証人になる際は、くれぐれも慎重さが必要だ。