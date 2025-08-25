¡Öº£Æü¤ÎÀ®¸ù¤¬º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤¬·è¾¡ÃÆ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¾Î»¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½2¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç4È¯8ÆÀÅÀ¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤ï¤º¤«1Æü¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯31¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¿·¿ÍÊá¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Îº¸Á°ÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬3¹æ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¡£Áê¼ê2ÈÖ¼ê¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡Ê¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤àÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£º£ÆüÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Èà¤¬ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥é¥Ã¥·¥ó¥°¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¡£¤¿¤À¡¢ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤¬µÙÍÜÆü¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ê¤É½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦187¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ï¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¼«¿®¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£º£Æü¤ÎÀ®¸ù¤¬º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î°ìÂÇ¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£