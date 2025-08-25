¿¹¼·ºÚ¡¡Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¹õÈ±¡È¤ª¤«¤Ã¤Ñ¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ªåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¥è¥Ã¥È¤È¥¹¥¤¥«¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Å¤µ¤Î¤¢¤ëÁ°È±¤Ë¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ºÙ¤¤±ï¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±ËÜ¤òÆÉ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î·ÏÅý¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁ°È±½Å¤á²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ªåºÎï¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£