｢CSR企業ランキング｣企業統治＋社会性編TOP50

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はそのなかから企業統治＋社会性部門のランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位300位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

1位となったNTTの取り組み





1位はNTT。次いで、富士通、NTTデータグループ、SOMPOホールディングス、第一生命ホールディングスが同率2位となった。さらに、6位にJT、ソフトバンクがランクインしている。

ランキング首位のNTTは、グループのサステナビリティ優良事例を表彰する「サステナビリティカンファレンス」を開催し、従業員の事業を通じた社会課題解決への関与を後押しする。社会課題解決ビジネスでは、ロボット技術やICT技術を活用して超省力かつ高品質な生産を実現するスマート農業を推進する。

また、海洋環境の変化による不漁、担い手不足、地政学リスクなど、魚の安定確保・供給への課題解決として、ICTを活用した完全閉鎖循環式の陸上養殖事業なども手がける。

そのほか、自社の「サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」に基づき、サプライヤーに対してチェックシートによる調査を年1回実施するなど、サステナブル調達にも積極的に取り組む。

2位の富士通は、サステナブル調達において、取引先に自社のサステナブル調達指針の順守を要請し、定期的に調査を実施している。高リスク取引先には監査を実施するほか、サプライチェーンの多様性を確保するため、取引先に厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースへの情報登録を要請するなど多角的な取り組みを行っている。社会課題解決ビジネスでは、世界最先端の高精度な姿勢認識AI技術を搭載した「Human Motion Analytics」を開発。これにより、人の多様な動きをデジタル化し、運動療法や動作訓練の支援からセルフレジなどにおける不正検知まで多方面での課題解決に貢献している。

NTTデータグループは、社会課題解決につながる社内ワークショップへの参加、あるいは社外支援活動への社員参加率を各組織にKPIとして割り当て、社員の社会課題解決に対する意識向上を図る。そのほか、自社のドローン運行管理技術を活用して空の新しいインフラ構築に取り組み、人手不足解消や災害対策等の社会課題解決に向けたサービス創出も手がける。

単なる社会貢献活動だけでない

SOMPOホールディングスは、公正・公平な取引、法令などの順守、社会的課題に配慮した調達を行うことを定めた「グループCSR調達ポリシー」を制定し、サステナブル調達を行っている。日本初のフードバンク、セカンドハーベスト・ジャパンと連携し、食品ロスの削減に寄与する仕組みとして「食品ロス削減に寄与する費用保険」を発売するなど、社会課題解決ビジネスも展開する。



第一生命ホールディングスは、サステナビリティ調達において、業務委託先との対話として「サステナビリティアセスメント」を実施している。自社グループにおける人権・労働・環境・腐敗防止等に関する考え方の説明・理解を求め、業務委託先のサステナビリティに関する態勢も確認している。自社商品において、健診結果の提出や結果によって保険料を割り引く「健診割」制度を導入し、国内3.5万人の対面チャネルにて健診受診を勧奨することで、健康増進に取り組むきっかけ作りに貢献している。

企業統治＋社会性部門の上位企業は、単なる社会貢献活動だけでなく、事業そのものを通じて社会課題解決を目指す取り組みを打ち出している。こういった先進的な取り組みを支える強固な体制が構築されているのも上位企業の特徴だ。

