¥°¥ê¥³¤¬·øÄ´¡¢ÊÆ¥À¥ë¥È¥ó¤é¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬£±£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³<2206.T>¤¬·øÄ´¡£±Ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥ê¥åー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Á°½µËö£²£²Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤é¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÊÝÍ³ä¹ç¤¬½¾Íè¤Î£¹¡¥£²£³¡ó¤«¤é£±£°¡¥£²£·¡ó¤Ë¾å¾º¤·¡¢£±£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Ë¤è¤ë³ô¼°¤ÎÇã¤¤Áý¤·È½ÌÀ¤ò»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£±£µÆü¡£¥À¥ë¥È¥ó¤ÎÊÝÍÌÜÅª¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ô¼Ô¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î¹½À®¡¢·Ð±Ä¡¢»ö¶È¡¢ºâÌ³¾õ¶·µÚ¤ÓÀïÎ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS