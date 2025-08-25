マテリアルグループ<156A.T>が５営業日ぶりに急反発している。同社は２２日取引終了後、ＴｉｋＴｏｋマーケティング事業などを手掛けるトレプロ（東京都港区）の全株式を取得し、子会社化すると発表。これが材料視されているようだ。



取得価額は１９億円（アドバイザリー費用を含む）で、株式譲渡日は９月３０日を予定。ユーザー数の拡大が見込まれるプラットフォームであるＴｉｋＴｏｋに対するトレプロの知見や中堅・中小企業を中心とした顧客基盤と、同社グループのＰＲ発想に基づくマーケティングコミュニケーション支援の経験・知見を組み合わせることで、グループの事業成長が加速し、企業価値の更なる向上にもつながるとしている。



出所：MINKABU PRESS