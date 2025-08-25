¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤¬¹â¤¤¡¢£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô£²£µÆüÀþÈ´¤±¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¡þ
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢³ô¤¬°ìÀÆ¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¹â¤È£´Æü¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤·£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òºÆ¤Ó¾å¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ï£±Ëü£±£°£°£°±ßÂæ¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤âÉ½ÌÌ²½¤·¾åÃÍ¤¬¤ä¤ä½Å¤¤¡£°ìÊý¡¢¤³¤³Ä´À°¿§¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï£·£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òÂ¾ì¤Ë¥Þ¥É¤ò³«¤±¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
