Àè·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¡×¤Î¿¢Ìî¹ÔÍº¡Ê44¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÈæ²ÅÍüÇµ¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
²Æì½Ð¿È¤ÎÈæ²Å¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Î±þ±çÇ®À¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ð¤ê¤è¡¼²¾°¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÂç´¶Æ°¡£Îò»ËÅª½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»£±Æ¤·¤¿´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Æì¾°³Ø¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£°ìÀ¸µ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö²Æì¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡£ÎÉ¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£