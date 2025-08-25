¡ÖÊü¼ÍÀþÎÌ¤Ï´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤º¡×¥í¥·¥¢¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶È¯¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÇúÈ¯¡ÄÊä½õÊÑ°µ´ïÂ»½ý¤·È¯ÅÅÎÌ°ì»þÄã²¼¡¦²ÐºÒ¤â
¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó·âÄÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯ÅÅÎÌ¤¬°ì»þÄã²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤è¤ë¤È24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶È¯¤Î¶á¤¯¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò·âÄÆ¤·¤¿¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¤¿ºÝ¤ËÇúÈ¯¤·¸¶È¯¤ÎÊä½õÊÑ°µ´ï¤¬Â»½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢3¹æµ¡¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤¬°ì»þ¡¢È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇúÈ¯¤Ë¤è¤ê²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ìÉé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Êü¼ÍÀþÎÌ¤Ï´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£